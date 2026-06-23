Detienen a Juan Reza en Monclova por alterar el orden público

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de un hombre señalado por alterar el orden público en calles de la colonia Independencia, luego que vecinos solicitaran la intervención de las autoridades durante la mañana y tarde de este martes.

El detenido fue identificado como Juan Manuel Reza Garza, de 34 años de edad, con domicilio en la calle Chihuahua del mismo sector, quien fue asegurado tras ser reportado por vecinos al encontrarse presuntamente escandalizando en la vía pública.

De acuerdo con la información, el reporte ciudadano alertó a las autoridades sobre la presencia de un sujeto que alteraba la tranquilidad del sector, por lo que se solicitó la presencia de una unidad policial para atender la situación.

Elementos de la Policía Municipal asignados a la unidad 268 acudieron al lugar señalado, donde ubicaron al individuo señalado por los vecinos, procediendo a su aseguramiento conforme al protocolo correspondiente.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, quien determinó su remisión a los separos por varias horas como medida por la falta administrativa cometida.

Tras la intervención policial, la situación quedó bajo control sin que se reportaran mayores incidentes en el sector.