Monclova: ataque con machete deja heridos a dos jóvenes

MONCLOVA, COAH. - La tranquilidad de la colonia Monte Viejo se rompió la tarde del domingo luego de que un grupo de sujetos armados protagonizara una violenta agresión contra dos jóvenes, dejando como saldo lesionados, daños materiales y momentos de pánico entre vecinos del sector.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:30 horas sobre la calle Juan Diego, donde José Alfredo Hoyuela Jiménez, de 20 años, y el menor Joseph Argenis, de 16, fueron sorprendidos por al menos diez individuos que arribaron de manera agresiva al sitio.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los atacantes portaba un machete con el que comenzó a lanzar golpes contra las víctimas, mientras el resto del grupo rodeaba el área causando temor entre quienes presenciaban la escena.

Durante la agresión, José Alfredo sufrió una herida cortante en la ceja izquierda, además de otra lesión en la cabeza que le provocó abundante sangrado. A pesar de la violencia del ataque, las heridas no comprometieron órganos vitales ni su visión.

Por su parte, el adolescente recibió un golpe en el brazo derecho con el mango del machete, lesión que le generó dolor intenso, aunque sin representar riesgo mayor para su integridad física.

Vecinos alarmados solicitaron apoyo inmediato al sistema de emergencias, movilizándose elementos de seguridad y paramédicos de GRUM, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados en el lugar.

La tensión aumentó cuando los agresores comenzaron a lanzar piedras contra las unidades policiacas, causando daños a una patrulla antes de escapar entre las calles del sector.

Las autoridades ya investigan el ataque para identificar y localizar a los responsables de las lesiones y daños ocasionados.