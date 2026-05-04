Accidente en carretera federal 30 deja a mujer lesionada en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.– Una maniobra mal calculada terminó en un fuerte accidente que dejó como saldo a una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales, sobre el kilómetro 18 de la carretera federal 30, en el tramo que conecta a San Buenaventura con Frontera.

La lesionada fue identificada como María Guadalupe Álvarez Martínez, de 36 años, quien resultó con diversas lesiones tras el impacto y fue atendida por cuerpos de auxilio que acudieron al lugar del siniestro.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente se registró cuando una camioneta Ford tipo pickup, conducida por Eliud Xhail Carrizales Mendoza, también de 36 años, intentó incorporarse a la vía principal desde el acotamiento. Sin embargo, el conductor no advirtió la cercanía de un automóvil que circulaba con derecho de paso en dirección de oriente a poniente, lo que derivó en un impacto en la parte trasera izquierda de la unidad afectada.

El golpe fue lo suficientemente fuerte para provocar daños de consideración en ambos vehículos, además de dejar a la mujer con lesiones que ameritaron atención médica en el lugar.

Elementos de seguridad y personal de emergencias se movilizaron rápidamente para tomar conocimiento de los hechos, brindar auxilio a la víctima y coordinar las labores para evitar otro percance en la zona. Las autoridades correspondientes realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades, reiterando el llamado a los conductores a extremar precauciones al incorporarse a carreteras de alta circulación.