Investigan homicidio fallece interno de anexo

MONCLOVA, COAH.– Lo que en un inicio fue reportado como una supuesta muerte natural al interior de un centro de rehabilitación, terminó destapando una investigación de carácter penal, luego que la necropsia reveló que el cuerpo del interno presentaba múltiples golpes.

La víctima fue identificada como Manuel Neftalí Lira Ruiz, de 41 años de edad, quien se encontraba internado en el anexo "Fe, Esperanza y Amor", ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia.

Los hechos se registraron durante la madrugada de este martes, cuando personal del centro solicitó apoyo al encontrar al hombre inconsciente. Un enfermero intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, pero ya no presentaba signos vitales.

Inicialmente, el caso habría sido manejado como un deceso por causas naturales; sin embargo, el resultado de la necropsia cambió por completo el panorama.

De acuerdo con el informe forense, el cuerpo presentaba múltiples contusiones en distintas partes, incluyendo tórax, abdomen, espalda, extremidades y cabeza, además de lesiones que indican que la víctima intentó defenderse de una agresión.

Entre los hallazgos más relevantes se documentó fractura de esternón, daño severo en pulmones, hemorragias internas y afectaciones en el hígado, lo que derivó en una insuficiencia respiratoria aguda.

Especialistas concluyeron que la causa de muerte fue una hipoxia severa provocada por traumatismo torácico, descartando completamente una muerte natural.

Ante esto, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido dentro del centro de rehabilitación y determinar si hubo participación de terceros en la muerte del interno.

Peritos realizaron diversas diligencias en el lugar, incluyendo levantamiento de evidencias, toma de muestras forenses y análisis especializados, procedimientos que se aplican en casos considerados de posible violencia.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas; sin embargo, el caso ha generado fuerte indignación, ya que el anexo es dirigido por Valentín Bustos Cabrera, quien en diversas ocasiones ha señalado que los procesos de rehabilitación deben realizarse sin recurrir a la violencia.

Ahora, serán las autoridades ministeriales quienes determinen qué ocurrió en las horas previas a la muerte de Manuel Neftalí, en un caso que podría derivar en responsabilidades penales.