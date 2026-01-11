Monclova: fuerte accidente vial por semáforo en rojo

MONCLOVA, COAH.– Un conductor que omitió la luz roja del semáforo provocó un fuerte accidente vial la tarde de ayer sobre la avenida Las Torres, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de autoridades municipales en el Fraccionamiento Aguilar.

El percance se registró alrededor de las 12:30 horas, en el cruce de la avenida Las Torres con la calle Adolfo López Mateos, cuando una camioneta Ford Ranger, color blanco, conducida por José de Jesús, circulaba por Las Torres y no respetó el semáforo en rojo.

Al avanzar sin precaución, la Ford Ranger terminó impactándose contra una camioneta Ford Lobo, manejada por Juan Enrique, de 66 años de edad, quien transitaba con preferencia sobre la calle Adolfo López Mateos y trataba de cruzar la avenida. El golpe fue directo en el costado izquierdo de la Lobo, mientras que la Ranger resultó con severos daños en la parte frontal.

Tras el fuerte impacto, al lugar arribaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes se encargaron de asegurar la zona, tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje correspondiente.

Durante las diligencias, los agentes buscaron obtener grabaciones de cámaras de seguridad de viviendas cercanas, las cuales habrían captado el momento exacto del impacto. De acuerdo con el peritaje preliminar, las responsabilidades recayeron sobre el conductor de la Ford Ranger, al confirmarse que se pasó el semáforo en rojo, acción que derivó directamente en el accidente.

Ambas unidades fueron remolcadas por una grúa a un corralón, mientras que el presunto responsable buscaría llegar a un arreglo con el conductor afectado mediante el ajustador de su aseguradora para la reparación de los daños. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.