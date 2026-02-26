Bomberos atienden falsa alarma de incendio en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Una intensa movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos se registró la noche reciente en la colonia Elsa Hernández, luego que una mujer asegurara a gritos que su vivienda se encontraba en llamas, generando alarma entre vecinos y el despliegue inmediato de unidades de emergencia.

El reporte fue canalizado minutos antes de las 21:00 horas, señalando un supuesto incendio en un domicilio ubicado sobre la avenida Leandro Valle, en el cruce con la calle Francisco I. Madero, donde habitantes del sector escucharon a una femenina pidiendo auxilio y alertando que el fuego consumía su casa.

Ante la posibilidad de una tragedia, los vulcanos se trasladaron rápidamente al lugar con códigos de emergencia activados, mientras residentes salían de sus viviendas para observar el arribo de las unidades, temiendo que el siniestro pudiera extenderse a otras propiedades.

Sin embargo, al arribar al punto señalado, los bomberos realizaron una inspección detallada tanto en el domicilio como en los alrededores, sin localizar indicios de incendio, humo o daños estructurales que confirmaran la emergencia reportada.

Los elementos continuaron con recorridos en calles cercanas en busca de la mujer que presuntamente había lanzado los gritos de auxilio, pero ningún vecino pudo confirmar la existencia de fuego ni identificar con certeza el origen de la alarma.

Tras varios minutos de revisión, las autoridades descartaron cualquier situación de riesgo y clasificaron el reporte como una falsa alarma, retirándose del lugar sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales.

El incidente causó expectación entre los habitantes de la colonia, quienes observaron el despliegue de las unidades, mientras autoridades recordaron la importancia de realizar reportes responsables para evitar movilizaciones innecesarias y no distraer recursos destinados a emergencias reales.