Hombre de Guerrero recibe apoyo de Seguridad Pública en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que inicialmente fue reportado como la presencia de una persona recostada en el exterior de una tienda de conveniencia terminó convirtiéndose en una acción de apoyo por parte de elementos de Seguridad Pública, quienes brindaron resguardo a un hombre que se encontraba de paso por la ciudad.

Los hechos ocurrieron sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el cruce con la avenida Sidermex, a la altura de la colonia Loma Linda, donde empleados de una tienda solicitaron la presencia de las autoridades al percatarse de que un hombre había pasado varias horas acostado en la banqueta del establecimiento.

Ante la preocupación de que pudiera tratarse de una persona enferma o en situación de riesgo, oficiales municipales acudieron al sitio para verificar la situación.

Al entrevistarse con el hombre, éste se identificó como Álvaro Guerrero Ríos, de 59 años de edad, quien explicó que es originario del estado de Guerrero y que actualmente se encuentra realizando un largo recorrido con la intención de llegar a Estados Unidos para reencontrarse con sus hijos.

Durante la conversación con los uniformados, el hombre aseguró haber formado parte del Ejército Mexicano años atrás y relató que, debido a la falta de recursos y mientras continuaba su trayecto, decidió pasar la noche en el exterior de la tienda para descansar.

Los oficiales valoraron la situación y determinaron que permanecer en la vía pública durante la madrugada representaba un riesgo para su integridad física, por lo que optaron por trasladarlo a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

En el lugar recibió resguardo temporal y permaneció bajo protección durante la noche, evitando que quedara expuesto a las condiciones climáticas o a cualquier otra situación de peligro.

La intervención fue bien vista por algunos ciudadanos y trabajadores del sector, quienes destacaron la importancia de brindar apoyo a personas que atraviesan circunstancias complicadas durante sus viajes.