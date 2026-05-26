Detonaciones en Monclova: autoridades no encuentran indicios

MONCLOVA COAH.- La tarde de ayer, una llamada al sistema de emergencias encendió las alertas de las corporaciones policiacas al reportarse supuestas detonaciones de arma de fuego en plena vía pública, en uno de los sectores más transitados de la colonia El Pueblo.

Los hechos fueron reportados cerca de las 3:00 de la tarde sobre el cruce de avenida Constitución y la calle Xicoténcatl, donde testigos aseguraban haber visto a varios sujetos armados realizando disparos, situación que provocó temor entre vecinos y comerciantes de la zona.

Tras el reporte, elementos de Seguridad Pública Municipal desplegaron un operativo inmediato en los alrededores para tratar de ubicar a los presuntos responsables y descartar una situación de riesgo para la ciudadanía.

Las unidades recorrieron distintas calles del sector mientras los oficiales realizaban inspecciones en busca de personas sospechosas, sin embargo, pese a la movilización policiaca, no se logró localizar a individuos armados ni se encontraron casquillos percutidos u otros indicios relacionados con detonaciones de arma de fuego.

Después de varios minutos de patrullaje, las autoridades confirmaron que todo se trató de un reporte falso, por lo que el operativo concluyó sin personas detenidas ni aseguramientos.

La movilización generó expectación entre habitantes del sector, quienes observaron la presencia de patrullas recorriendo la zona ante el temor de un posible hecho violento.