Pelea campal entre adolescentes provoca movilización policiaca en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una pelea campal entre cerca de diez adolescentes provocó una fuerte movilización policiaca la noche de ayer en la colonia Hipódromo, luego de que vecinos reportaran que los jóvenes portaban armas blancas y amenazaban con herirse entre ellos.

El conflicto ocurrió alrededor de las 21:30 horas de este viernes sobre el cruce de las calles Castaños y Saltillo, donde un grupo de menores arribó presuntamente con la intención de agredir a otro adolescente, reavivando viejas rencillas que, según vecinos, ya habían generado problemas en semanas pasadas.

En el lugar, el afectado identificado como José señaló que los insultos y provocaciones eran constantes y que el grupo rival llegó directamente a buscar a su hijo, lo que lo obligó a solicitar la intervención de las autoridades.

Incluso, vecinos aseguraron que algunos de los involucrados mostraban cuchillos y picahielos, lo que aumentó el temor de que la discusión terminara de forma trágica.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato y lograron dispersar a los rijosos antes de que se registrara alguna lesión, aunque los presuntos agresores escaparon en distintas direcciones al notar la presencia de las patrullas.

Tras el incidente, se orientó a José a formalizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con el fin de evitar que las amenazas o agresiones continúen.

El sector permaneció bajo vigilancia durante varios minutos mientras los oficiales recorrían la zona en busca de los involucrados.