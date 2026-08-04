Extorsión telefónica cuesta 49 mil pesos a familia de empleada federal

MONCLOVA, COAH.- Una llamada telefónica bastó para sembrar el miedo y desatar la desesperación de toda una familia.

Una trabajadora del Gobierno Federal fue víctima de un secuestro virtual, modalidad de extorsión que terminó con un perjuicio económico de 49 mil pesos para sus familiares, quienes realizaron diversos depósitos convencidos de que su vida estaba en peligro.

Mecanismo del Secuestro Virtual

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Berardo Lazo Chiapa, informó que la denuncia fue presentada hace apenas unos días, luego de que la afectada narrara que recibió una llamada en su centro de trabajo por parte de un sujeto que aseguró pertenecer a un grupo delictivo.

Aprovechando el temor que generan este tipo de amenazas, el extorsionador le ordenó permanecer incomunicada y refugiarse en un lugar, además de exigirle los números telefónicos y direcciones de sus familiares, impidiéndole tener contacto con ellos.

Mientras mantenía a la mujer ocupada en la llamada, los delincuentes comenzaron a comunicarse con sus familiares, haciéndoles creer que la víctima había sido secuestrada y que su vida corría peligro si no entregaban dinero de inmediato.

Presionados por el miedo y sin poder localizar a la mujer, los familiares realizaron varios depósitos que en conjunto ascendieron a aproximadamente 49 mil pesos, hasta que posteriormente descubrieron que todo se trataba de un engaño telefónico y que nunca existió un secuestro real.

Acciones de la Fiscalía

Lazo Chiapa explicó que la Fiscalía ya integró la carpeta de investigación y turnó el número telefónico utilizado por los responsables a la Policía Cibernética para intentar rastrear su procedencia, aunque las primeras investigaciones apuntan a que la llamada fue realizada desde un centro dedicado a cometer extorsiones.

El funcionario señaló que este es el único caso denunciado formalmente en fechas recientes en la Región Centro. Agregó que, aunque continúan registrándose intentos de extorsión, cada vez son más las personas que logran identificar este tipo de fraudes antes de realizar depósitos.

Finalmente, exhortó a la población a conservar la calma cuando reciba llamadas de este tipo, evitar proporcionar información personal y comunicarse de inmediato con sus familiares o con las autoridades para verificar cualquier situación antes de entregar dinero.