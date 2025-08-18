Agresión con bate deja a José Benjamín en coma

La familia de José Benjamín Zúñiga Herrera, un hombre de 43 años, exige justicia tras el brutal ataque que sufrió la madrugada del sábado, cuando fue golpeado repetidamente con un bate en la colonia José de las Fuentes por Sergio Calvillo, presunto compañero sentimental de una lideresa local.

El motivo del ataque, según los familiares, fue que José intentó evitar que Calvillo se llevara a su hermana por la fuerza.

El violento incidente ocurrió alrededor de las 03:30 horas en la colonia José de las Fuentes. Según testigos, Sergio llegó al domicilio de la hermana de José, ubicado en la calle José Castaldi, en aparente estado de ebriedad, con la intención de llevarse a la mujer contra su voluntad. Ante la situación, José, quien se encontraba en la casa de su hermana, intervino para defenderla, pero en respuesta, el agresor lo atacó brutalmente con un bate.

El ataque fue tan feroz que José Benjamín quedó inconsciente y tendido en el suelo. Tras la agresión, Sergio Calvillo huyó del lugar a bordo de su camioneta, pasando cerca de la casa mientras realizaba un rayado de llantas en señal de desafío. Los familiares de José lo auxiliaron y, ante la gravedad de las lesiones, lo trasladaron de urgencia a la Cruz Roja. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones en su cabeza, fue necesario su traslado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde los médicos confirmaron que José Benjamín había quedado en coma y con muerte cerebral.

Hoy lunes, la familia de José Benjamín, encabezada por su hija Ana Karen, su hermana Magdalena Zúñiga Herrera y su prima, Paty Zúñiga Juárez, ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público, exigiendo que el caso no quede impune.

Aseguran que el agresor debe ser detenido y enfrentar las consecuencias de sus actos. En sus declaraciones, la familia de José Benjamín destacó que el agresor no solo actuó de manera violenta con la víctima, sino que también mostró una actitud desafiante al pasar "rayando llanta" por la casa, lo que agravó aún más la situación.

"Queremos justicia, mi padre no merece esto", expresó entre lágrimas Ana Karen, hija de la víctima. "Esto no debe quedar impune. Que el agresor enfrente lo que hizo."

La Fiscalía General del Estado ya ha tomado conocimiento del hecho y se espera que se realicen las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del agresor.

Hasta el momento, no se ha confirmado la detención de Sergio Calvillo, y las autoridades siguen buscando al responsable del ataque.