Intervención policial por consumo de alcohol en la vía pública

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendidos consumiendo alcohol en el cruce de las calles Álamo y Jiménez, en la colonia Héroes del 47.

Los hombres, identificados como Juan Francisco Escobedo de 53 años y Javier López de 50, fueron detectados por los oficiales alrededor del mediodía, cuando se encontraban "empinando el codo" sin preocuparse de las miradas incómodas.

Los agentes, al notar el comportamiento inapropiado, procedieron a despojarlos de las bebidas alcohólicas con las que se refrescaban.

Tras la intervención, ambos hombres fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

A su llegada, se identificaron ante el juez en turno y fueron recluidos en una celda por varias horas debido a la falta administrativa que cometieron al consumir alcohol en la vía pública.