MONCLOVA, Coah.- Una familia se llevó un fuerte susto luego de que el automóvil en el que viajaba fuera embestido por una camioneta Nissan que presuntamente invadió su trayectoria en el sector El Pueblo. El encontronazo dejó cuantiosos daños materiales, aunque no hubo personas lesionadas de gravedad.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del viernes, en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y Río Balsas, donde ambas unidades protagonizaron una aparatosa colisión.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor de la camioneta Nissan, una persona adulta, presuntamente no respetó la preferencia de paso y se atravesó en el camino de un Volkswagen Jetta rojo, en el que viajaba una familia.

La maniobra provocó un fuerte impacto que dejó daños de consideración en ambos vehículos y generó momentos de tensión entre sus ocupantes.

Tras el percance, los conductores manifestaron su inconformidad por lo sucedido y solicitaron la intervención de las autoridades para determinar quién tendría la responsabilidad.

Paramédicos de Cruz Ámbar acudieron al lugar para revisar a los tripulantes de ambas unidades. Después de valorarlos, confirmaron que ninguno requería traslado a un hospital.

En tanto, elementos de Control de Accidentes se hicieron cargo de tomar conocimiento, recabar información y realizar las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del choque y deslindar responsabilidades.

El accidente también provocó complicaciones momentáneas en la circulación del transitado crucero, mientras las autoridades efectuaban las actuaciones necesarias y coordinaban el retiro de los vehículos.

Pese a lo aparatoso del encontronazo, el saldo quedó en cuantiosos daños materiales y el susto de los involucrados, sin que se reportaran lesiones de gravedad.