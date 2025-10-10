Familia solicita ayuda policial ante resistencia a tratamiento de adicciones

MONCLOVA, COAH. – En un acto desesperado por ayudar a un ser querido, familiares de un hombre con problemas de adicción solicitaron la intervención de la Policía Municipal para garantizar su seguridad y trasladarlo a un centro de rehabilitación, después de que el hombre, identificado como Jorge Arturo Partida Castañeda, de 32 años, intentara resistirse a la ayuda y se tornara agresivo.

Cerca del mediodía de ayer, las autoridades fueron notificadas por los familiares de Jorge Arturo, quienes, preocupados por el bienestar de su ser querido, pidieron el apoyo policial para resguardarlo en las celdas municipales hasta poder trasladarlo a un centro de rehabilitación especializado.

El hombre, con domicilio en la calle Río San Juan, número 642 de la colonia La Ribera, ha luchado contra su adicción durante un largo tiempo, y sus seres queridos temían por su salud y seguridad debido a sus constantes episodios de comportamiento errático.

Cuando los miembros del centro de rehabilitación llegaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal para asegurar a Jorge Arturo, éste se mostró completamente desbordado por la situación. "¡Esto es un secuestro!", gritaba con desesperación mientras intentaba zafarse de las manos de quienes trataban de calmarlo y llevarlo al anexo, el lugar donde finalmente recibiría tratamiento.

La angustia y el enojo en su rostro eran evidente, pues comprendía que la intervención de su familia y las autoridades significaba una oportunidad para superar su problema, pero el miedo y la confusión lo hacían resistirse.

A pesar de la actitud agresiva y la negativa de Jorge Arturo, sus familiares se mantuvieron firmes, tratando de calmarlo en medio de la tormenta emocional.

Con la paciencia y el amor que solo los seres queridos pueden ofrecer, sus familiares lograron tranquilizarlo lo suficiente para que pudiera ser trasladado sin mayores incidentes al centro de rehabilitación, donde recibirá el tratamiento necesario para su recuperación.

Si bien la situación fue tensa, los esfuerzos de la familia y el compromiso de las autoridades municipales demostraron el lado humano que, muchas veces, está presente en estos difíciles momentos.