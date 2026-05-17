Bache en Frontera Coahuila provoca accidente vehicular

FRONTERA COAH.

La noche de ayer, un enorme bache volvió a convertirse en una trampa mortal sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la intersección con el libramiento Poniente que conduce hacia las industrias Trinity, donde dos familias sufrieron un fuerte percance vehicular que dejó cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió cuando una camioneta Honda Fiat en color blanco, conducida por una mujer, circulaba sobre la mencionada arteria vial y terminó cayendo violentamente en el profundo hoyo que se encuentra en plena carpeta asfáltica. Detrás de ella viajaba una familia a bordo de una Ford Edge color gris, cuyos ocupantes también resultaron afectados tras pasar sobre el mismo desperfecto.

El estruendo provocado por el impacto alertó a automovilistas y vecinos del sector, quienes rápidamente solicitaron la presencia de las autoridades al pensar que se trataba de un accidente de mayores dimensiones. Elementos de Seguridad Pública Municipal de Monclova y Frontera, así como efectivos de la Policía Civil Coahuila y cuerpos de rescate, arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y brindar apoyo a los afectados.

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en ambas unidades. El peligroso bache permaneció en el lugar, representando un riesgo constante para los automovilistas que transitan diariamente por esa vía rápida, mientras conductores exigieron atención inmediata antes de que ocurra una tragedia mayor.