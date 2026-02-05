Consternación en Monclova tras fatal decisión de joven

MONCLOVA, COAH.— Una escena de profundo dolor se vivió la mañana de este jueves en la colonia Lomas de San Miguel, al oriente de Monclova, luego que una madre de familia encontró a su hijo sin vida al interior de su domicilio, lo que provocó la movilización de corporaciones policiales y personal de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos se registraron en un inmueble ubicado sobre la calle Saeta número 1202, a donde arribó doña María Ramírez con la intención de almorzar con su hijo, Carlos Eliud Noroña, de 26 años de edad.

Al ingresar a una de las habitaciones, la mujer descubrió la fatal decisión que su hijo tomó. El joven ya no presentaba signos vitales, por lo que de inmediato pidió ayuda a sus familiares.

En medio de la desesperación, los presentes intentaron auxiliarlo cortando la extensión eléctrica que usó para poner fin a su vida, pero lamentablemente ya nada se pudo hacer.

Minutos después se realizó el llamado al número de emergencias 911, acudiendo al sitio elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento.

De manera extraoficial, trascendió que el joven atravesaba por una situación personal complicada tras la reciente separación de su pareja sentimental, lo que habría influido en la fatal decisión. Se informó que fue el pasado martes cuando su madre lo vio con vida por última vez.

Ante el deceso, los oficiales solicitaron la intervención de detectives de la Agencia de Investigación Criminal, así como del personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de asegurar el área, realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios en el lugar.

Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo por parte de una funeraria local, para posteriormente ser trasladado al Servicio Médico Forense, donde se llevarían a cabo los trámites legales de rigor.

El lamentable suceso ocurrió frente a familiares del joven, quienes permanecían consternados por la tragedia que enluta a una familia más en este sector de la ciudad.