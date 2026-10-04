Hombre se estrella contra camioneta en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Por no guardar la distancia de seguridad, un automovilista terminó estrellándose contra la parte posterior de una camioneta la noche de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape.

El accidente ocurrió cerca de las 23:30 horas, en el cruce con el bulevar Juárez, cuando ambos vehículos circulaban hacia el sur.

Felipe Sifuentes conducía un Chevrolet Aveo color guindo y avanzaba detrás de una Chevrolet Cheyenne negra, manejada por Anahí Alvarado, de 31 años.

Al aproximarse a la camioneta, el conductor del Aveo aparentemente no mantuvo la distancia necesaria. Aunque intentó frenar al percatarse de que se encontraba demasiado cerca, no logró evitar el impacto.

El Aveo se estrelló contra la parte posterior de la Cheyenne, ocasionando daños materiales en ambas unidades.

Tras el choque, los conductores detuvieron la marcha y descendieron de sus vehículos para verificar lo ocurrido. Por fortuna, ninguno resultó lesionado.

Elementos de Peritaje acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Luego de analizar la mecánica del percance, las autoridades señalaron como presunto responsable al conductor del Chevrolet Aveo, al establecerse que no conservó la distancia prudente para circular detrás de otro vehículo.

Los involucrados fueron orientados para tratar de llegar a un acuerdo respecto a la reparación de los daños materiales.