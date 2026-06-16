Detenido en Monclova presenta crisis convulsiva y es trasladado a hospital

MONCLOVA, COAH.- Momentos de tensión se vivieron la mañana de este martes en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, luego de que un hombre detenido por una falta administrativa sufriera una severa crisis convulsiva mientras permanecía bajo resguardo en una de las celdas preventivas.

La emergencia movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana hasta la comandancia municipal, donde oficiales solicitaron apoyo urgente al percatarse de que el detenido comenzó a presentar movimientos involuntarios y posteriormente perdió el conocimiento frente a otros internos.

El afectado fue identificado como Félix Briseño, quien horas antes había sido asegurado por elementos municipales. De acuerdo con los primeros reportes, al momento de su ingreso presentaba signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol y presuntamente de sustancias tóxicas, por lo que inicialmente se pensó que la crisis médica estaba relacionada con su estado físico.

Sin embargo, al ser estabilizado por los socorristas y recuperar parcialmente el conocimiento, el hombre explicó que padece un trastorno convulsivo y que tenía varias horas sin consumir el medicamento que utiliza para controlar la enfermedad.

La situación generó preocupación entre los oficiales, quienes de inmediato facilitaron las maniobras de atención médica dentro de las instalaciones policiacas. Los paramédicos realizaron una valoración de emergencia y aplicaron los procedimientos necesarios para evitar mayores complicaciones.

Una vez que su condición fue controlada, Félix fue trasladado bajo custodia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internado para una evaluación más exhaustiva y descartar consecuencias derivadas de la crisis sufrida dentro de las celdas.

Elementos de la Policía Municipal permanecieron a cargo de la vigilancia del detenido durante el traslado y mientras recibía atención médica especializada.

Las autoridades señalaron que el estado de salud del hombre fue reportado como estable, aunque permanecería bajo observación médica mientras se determina si la convulsión fue consecuencia directa de la falta de medicamento o si existieron otros factores que contribuyeron al episodio.