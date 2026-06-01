Arde casa en la Carranza

MONCLOVA COAH.-La tranquilidad de la tarde se rompió de manera repentina en el Fraccionamiento Carranza, luego de que una vivienda ubicada sobre la calle Justo Sierra fuera escenario de un fuerte incendio que provocó una amplia movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

El reporte emitido por vecinos alertó sobre una densa columna de humo y llamas que salían del inmueble, situación que generó preocupación entre los habitantes del sector y obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Nadadores acudieron de inmediato al lugar para combatir el fuego, desplegando maniobras de contención con el objetivo de evitar que las llamas se propagaran hacia propiedades cercanas. Tras varios minutos de intensas labores, los traga humos lograron controlar y extinguir por completo el incendio.

Al sitio también arribaron elementos de Seguridad Pública y de la Unidad Policía Violeta, quienes se entrevistaron con el propietario del inmueble, identificado como Raúl. El hombre señaló que en esos momentos se encontraban preparando alimentos cuando se registró la emergencia.

Mientras se desarrollaban las labores de sofocación, habitantes del sector indicaron que en ese domicilio presuntamente se realizaban actividades relacionadas con la quema de cableado para la extracción de cobre, versión que fue tomada en cuenta por las autoridades como parte de las indagatorias correspondientes.

Una vez eliminado todo riesgo, personal de Protección Civil inició el peritaje para establecer las causas exactas que originaron el siniestro. Hasta el cierre del reporte no se informó sobre personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron evidentes en la propiedad afectada.

Las investigaciones continuarán para determinar con precisión el origen del fuego y deslindar responsabilidades en caso de ser necesario.