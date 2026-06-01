Riña en baile popular deja a adolescente lesionada en Frontera

FRONTERA COAH.-La celebración de un baile popular en la plaza principal de la colonia Occidental terminó marcada por la violencia luego de que una riña entre varios asistentes dejara como saldo a una adolescente lesionada y provocara momentos de tensión entre las familias que acudieron al evento.

Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo, cuando decenas de personas disfrutaban de la presentación de un grupo musical y de los juegos mecánicos instalados en el sector. Sin embargo, una discusión entre varios asistentes escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

Testigos señalaron que los involucrados comenzaron a intercambiar golpes en plena plaza, generando alarma entre los presentes, quienes buscaron resguardarse mientras el conflicto se desarrollaba frente a numerosas familias.

Durante la reyerta resultó lesionada la menor Dayana Salazar, de 14 años de edad, quien sufrió diversas afectaciones derivadas del altercado. La adolescente fue atendida en el lugar por paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes le brindaron los primeros auxilios sin que fuera necesario su traslado inmediato a un hospital.

La situación provocó una importante movilización para controlar el enfrentamiento y evitar que más personas resultaran afectadas. Tras varios minutos de tensión, el orden fue restablecido en la plaza.

Lo que había sido organizado como una noche de convivencia para los habitantes de la colonia Occidental terminó empañado por la violencia, dejando una persona lesionada y el recuerdo de una jornada que pasó de la música y la diversión al caos en cuestión de minutos.