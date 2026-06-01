Cuerpo de Bomberos de Monclova sofoca incendio en tapia abandonada

MONCLOVA, COAH.- La presunta acción de manos vandálicas provocó la movilización de cuerpos de emergencia durante la noche de este domingo, luego de que una tapia abandonada ubicada en pleno sector Centro fuera consumida por el fuego, generando preocupación entre comerciantes y vecinos del área.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Allende, cuando operadores del sistema de videovigilancia del C2 detectaron una columna de humo y llamas saliendo de un inmueble abandonado que desde hace tiempo es utilizado como refugio por personas en situación de calle y consumidores de sustancias tóxicas.

Tras recibir la alerta, elementos de la Policía Municipal se trasladaron de inmediato al sitio para verificar el reporte, confirmando que el fuego avanzaba entre basura acumulada, maleza seca y diversos desechos que se encontraban en el interior de las tapias.

Debido al riesgo de que las llamas se extendieran hacia establecimientos y propiedades cercanas, los oficiales solicitaron el apoyo urgente del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, cuyos elementos arribaron minutos después para iniciar las labores de combate al incendio.

Mientras los vulcanos trabajaban para controlar la situación, algunos testigos señalaron haber observado a un hombre en las inmediaciones momentos antes del siniestro, presuntamente prendiendo fuego de manera intencional antes de retirarse del lugar.

La rápida intervención de los bomberos permitió contener el avance de las llamas y evitar que el incendio alcanzara inmuebles contiguos, logrando sofocar por completo el fuego tras varios minutos de intensas maniobras.

Una vez eliminado el riesgo, elementos de seguridad realizaron una inspección en el área para descartar nuevos focos de incendio y recabar información sobre el presunto responsable.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí generó una importante movilización de cuerpos de emergencia en la Zona Centro.