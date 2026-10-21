Olvidan a niña en jardín de niños

MONCLOVA, Coah.- Una niña de cuatro años fue resguardada por elementos de la Policía Municipal luego de que presuntamente fuera olvidada por su madre en el Jardín de Niños Vicente Suárez, ubicado en la colonia Chinameca.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:50 horas de este miércoles, cuando personal docente solicitó apoyo a las autoridades al percatarse de que la pequeña continuaba dentro de las instalaciones y ningún familiar había acudido por ella.

Los oficiales preventivos se trasladaron al plantel educativo, localizado sobre la calle Universidad, en su cruce con Cuitláhuac, donde la directora explicó que la salida de clases estaba programada al mediodía, pero la menor, identificada como Fernanda "N", seguía en el lugar.

Ante la situación y con el propósito de proteger a la niña, los elementos decidieron resguardarla y trasladarla a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Posteriormente, el juez calificador en turno puso a la pequeña a disposición de la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que se encargará de investigar las circunstancias del caso y determinar si existió omisión de cuidados por parte de sus familiares.