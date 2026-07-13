Adolescente sufre crisis nerviosa tras intento de sustracción en Monclova

Monclova, Coahuila.— Una adolescente de 13 años sufrió una fuerte crisis nerviosa luego de que tres hombres presuntamente intentaron subirla por la fuerza a un automóvil cuando caminaba por la calle El Socorro, en la colonia Colinas de Santiago, la noche del lunes.

El hecho provocó una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal y cuerpos de auxilio, luego de que vecinos del sector intervinieran para impedir que la menor fuera llevada por los desconocidos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la adolescente caminaba sobre la calle mencionada cuando un vehículo con tres hombres a bordo se detuvo para interceptarla. Presuntamente, los ocupantes descendieron e intentaron obligarla a subir al automóvil.

La rápida reacción de habitantes del sector frustró la acción de los agresores, quienes huyeron del sitio antes del arribo de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal se entrevistaron con Patricio Jiménez, padre de la menor, quien informó que su hija presentaba una severa crisis nerviosa como consecuencia del intento de agresión.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y realizar una valoración médica, sin que se informara sobre lesiones físicas.

Mientras tanto, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda en calles y colonias cercanas con el propósito de localizar el vehículo y a los tres presuntos responsables; hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Las autoridades continuaban con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los involucrados.