Detienen a Jesús N por intento de robo en AHMSA, Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre fue detenido la tarde del lunes al ser sorprendido presuntamente cuando intentaba sustraer cableado del interior de las instalaciones de AHMSA, por lo que fue asegurado por personal de seguridad privada y posteriormente entregado a elementos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron cuando guardias de la empresa solicitaron el apoyo de oficiales de Seguridad Pública en la calle Benito Juárez, de la colonia La Loma, para poner a disposición a un individuo que había sido retenido dentro del complejo siderúrgico.

Al arribar al sitio, los policías municipales recibieron a Jesús N, de quien se informó que fue sorprendido presuntamente tratando de llevarse cableado perteneciente a la empresa.

Tras su aseguramiento, el hombre fue trasladado a las celdas municipales para los trámites correspondientes y posteriormente quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme al procedimiento legal.

Las autoridades no informaron el monto de los daños ni el valor del material que presuntamente intentaba sustraer.