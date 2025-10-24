Fiscalía aprehende a hombres en operativo antidrogas en Candela

CANDELA, COAH.– Dos hombres fueron detenidos la noche del jueves durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado en el municipio de Candela, tras cumplimentar una orden de cateo en un domicilio señalado por presunta venta de droga.

El delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Miguel Ángel Medina, informó que el operativo se derivó de una denuncia anónima que alertaba sobre movimientos sospechosos en una vivienda de la zona urbana de Candela.

Al ingresar al inmueble, los agentes aseguraron varias dosis de la sustancia conocida como "cristal", además de otros indicios relacionados con la distribución de narcóticos.

Ambos detenidos, del sexo masculino, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará en las próximas horas su situación jurídica por el delito de posesión de droga con fines de venta.

El delegado Medina subrayó que la dependencia continuará atendiendo las denuncias ciudadanas, ya que la colaboración de la población resulta fundamental para combatir el narcomenudeo en los municipios de la región.