Localizan a María del Refugio Castro en Monclova tras angustiosa búsqueda

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una desesperada búsqueda para localizar a una mujer desaparecida terminó con un desenlace favorable, pero también dejó al descubierto la crueldad de delincuentes que intentaron aprovecharse del dolor y la incertidumbre de una familia para obtener dinero mediante engaños.

Tras varios días de no saber nada de María del Refugio Castro Ibarra, de 33 años de edad, mejor conocida como "La Cuca", sus familiares solicitaron el apoyo de las autoridades al perder contacto con ella desde el pasado 15 de junio. La preocupación fue creciendo con el paso de las horas, por lo que la Fiscalía de Personas Desaparecidas activó los protocolos correspondientes para dar con su paradero.

Mientras detectives de la Agencia de Investigación Criminal realizaban labores de búsqueda y seguimiento de información, la familia enfrentó otro duro golpe. Personas desconocidas comenzaron a comunicarse con ellos asegurando tener retenida a la mujer y exigiendo dinero para supuestamente devolverla con vida.

Las llamadas generaron momentos de auténtica desesperación entre sus seres queridos, quienes temían que María del Refugio hubiera sido víctima de algún delito. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades establecieron que se trataba de un intento de extorsión telefónica realizado por delincuentes que buscaban aprovecharse de la situación.

Finalmente, los trabajos de localización dieron resultados positivos. Elementos de la Fiscalía lograron ubicar a la mujer sana y salva, descartando cualquier indicio de privación ilegal de la libertad o alguna conducta delictiva en su contra.

Durante las diligencias correspondientes, María del Refugio explicó a los investigadores que su ausencia fue voluntaria y que permaneció durante esos días en compañía de un amigo en un domicilio de la colonia Hipódromo.

Con ello, las autoridades confirmaron que nunca estuvo secuestrada ni retenida contra su voluntad, poniendo fin a las especulaciones que surgieron durante los días en que era buscada.

La localización de la mujer devolvió la tranquilidad a su familia, que además de enfrentar la incertidumbre sobre su paradero, tuvo que lidiar con falsas amenazas y exigencias económicas de personas que intentaron lucrar con su sufrimiento.

Una vez corroborado que María del Refugio se encontraba en buen estado de salud y que no existía delito alguno que perseguir, la Fiscalía dio por concluido el protocolo de búsqueda y cerró oficialmente el caso.