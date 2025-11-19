Conductor ileso tras incendio de su Ford Escort en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un aparatoso incendio vehicular registrado la noche de este miércoles frente al Monumento Ecuestre de Venustiano Carranza, ubicado en el kilómetro 78+500 de la carretera 30, movilizó a elementos del Mando Coordinado, así como a personal de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron para controlar las llamas y brindar apoyo al conductor afectado.

El vehículo que quedó con serios daños por el fuego fue un Ford Escort, propiedad de Luis Ángel Salazar Loredo, de 28 años, vecino de la calle Francisco I. Madero, número 214, en la Zona Centro del municipio de Sacramento.

El joven se desplazaba por la zona cuando, según su relato, el tablero comenzó a humear de forma repentina.

Minutos después, un corto circuito en el sistema eléctrico del tablero provocó que el automóvil comenzara a incendiarse, obligando al conductor a detenerse y descender rápidamente para evitar lesiones. Afortunadamente, Salazar Loredo salió ileso del incidente.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes aseguraron la zona para evitar riesgos a los visitantes y conductores que transitaban por el área.

Personal de Bomberos trabajó de inmediato para sofocar el fuego que consumió parte del vehículo. Debido a los daños con los que terminó el auto, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar la unidad y trasladarla al corralón, donde quedó bajo resguardo mientras se realizan los procedimientos correspondientes.