Conductor imprudente causa accidente en Monclova: Ford F-150 afectada

La madrugada de ayer se quebró con un estruendo seco y violento en la colonia Los Cedros, donde un conductor que avanzaba sin precaución convirtió una esquina en escenario de un choque aparatoso que despertó a vecinos y generó inmediata movilización de autoridades municipales.

De acuerdo con el informe oficial, el percance se registró cuando el tripulante de un automóvil Dodge de reciente modelo, color gris, circulaba a velocidad inmoderada y sin atender las condiciones de la vía. Al aproximarse a una intersección no redujo la marcha, perdió el control del volante y, sin posibilidad de corregir la trayectoria, se proyectó de lleno contra una camioneta Ford F-150 color blanco que se encontraba correctamente estacionada.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El impacto fue tan fuerte que el frente del sedán quedó severamente destrozado y la pickup desplazada por la fuerza del golpe. El ruido del choque retumbó en varias cuadras y provocó que habitantes del sector salieran de sus viviendas para ver lo ocurrido y reportar de inmediato al sistema de emergencias.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron minutos después y aseguraron la zona, encontrando ambas unidades con daños de consideración. Tras la revisión, confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron elevadas.

Acciones de la autoridad

Los oficiales realizaron el peritaje en el lugar, levantaron evidencias y procedieron con el aseguramiento del presunto responsable, quien fue trasladado ante el Departamento de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades.

Autoridades viales reiteraron que la falta de precaución y el exceso de confianza al volante durante la madrugada fueron factores determinantes para que el conductor terminara incrustado contra la unidad estacionada.