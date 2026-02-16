Troca abandonada: nido de adictos

MONCLOVA, COAH.- El temor y la molestia crecieron entre habitantes del Fraccionamiento Monclova, al sur de la ciudad, donde una camioneta abandonada desde hace más de tres años dejó de ser simple chatarra urbana para convertirse —según denuncian— en un refugio nocturno de personas con problemas de adicción y un peligro latente para las familias del sector.

La unidad, una Ford Windstar color celeste, permanece varada sobre la calle Bosque Treviño, sin placas visibles de movimiento ni persona que la reclame. Con el paso del tiempo, el vehículo terminó deteriorado, con accesos forzados y convertido en improvisado escondite donde, aseguran, durante noches y madrugadas se reúnen individuos para consumir sustancias.

Vecinos señalaron que cada mañana encuentran basura, envases y objetos riesgosos en el interior y alrededores, situación que ha encendido las alarmas debido a que en la zona habitan numerosos menores que juegan diariamente en la calle y se acercan por curiosidad al automotor.

"El problema ya no es estético, es de seguridad", comentaron residentes, quienes advierten que además del consumo indebido, temen reacciones agresivas de quienes ocupan la unidad, así como la posible presencia de materiales contaminantes.

El vehículo también presenta acumulación de desechos y humedad, lo que ha comenzado a generar malos olores y la aparición de fauna nociva, agravando las condiciones sanitarias del entorno.

Ante este panorama, los colonos pidieron la intervención urgente de Protección Civil y Tránsito Municipal para retirar la camioneta y eliminar el punto de riesgo antes de que ocurra un incidente mayor.

Aseguran que el reporte ha circulado entre vecinos en repetidas ocasiones, pero la unidad sigue en el mismo sitio, recordándoles cada día que el abandono también puede convertirse en amenaza.