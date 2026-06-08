Monclova: madre denuncia abuso sexual de su hija por padrastro

MONCLOVA, COAH.- Lo que durante meses habría permanecido oculto detrás de las paredes de un hogar en la colonia Las Esperanzas salió a la luz durante la madrugada de este lunes, cuando una niña de apenas 11 años reunió el valor para contarle a su madre el sufrimiento que presuntamente enfrentaba a manos de su padrastro, a quien acusó de abusar de ella sexualmente.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando la menor decidió romper el silencio y revelar una serie de conductas inapropiadas y tocamientos que sufrió a manos de la pareja sentimental de su madre. Según señaló, ocurrían cuando se encontraba bajo el cuidado de su padrastro.

La confesión tomó por sorpresa a la mujer, quien, entre la incredulidad, el dolor y la preocupación por la integridad de su hija, solicitó de inmediato el apoyo de las autoridades mediante una llamada al Sistema Estatal de Emergencias.

Elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al domicilio señalado, donde dialogaron con la madre y recabaron la primera versión de los hechos. Ante el señalamiento directo realizado en contra de Francisco Alfonso 'N', de 38 años de edad, los uniformados procedieron a su aseguramiento preventivo. Del caso se hizo cargo la Policía Violeta.

El presunto depredador sexual fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras se iniciaban los procedimientos legales derivados de la denuncia.

Por su parte, la madre de la niña formalizó su querella ante las instancias especializadas bajo el cargo de abuso sexual, a fin de que se iniciaran las investigaciones y diligencias correspondientes.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde se dará seguimiento al caso conforme a los protocolos de protección a víctimas y atención integral. Ahora será la autoridad competente la encargada de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes, mientras la menor recibe el acompañamiento y apoyo especializado necesario.