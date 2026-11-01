Atención del SAMU a hombre en Monclova genera críticas

MONCLOVA, Coah. - Al parecer, para los paramédicos del SAMU el servicio de emergencia tuvo atención selectiva: auxiliaron a una mujer que resultó lesionada en un accidente de motocicleta, pero a su acompañante lo dejaron sentado en una banqueta, como si después pudieran pasar por él cuando tuvieran oportunidad.

La pareja circulaba hacia el sur cuando, al llegar a la altura de la privada Coahuila, varios perros les salieron repentinamente al paso. La situación sorprendió al conductor, quien no logró detener la marcha y terminó perdiendo el control de la unidad.

Ambos salieron proyectados contra el pavimento, aunque Guadalupe llevó la peor parte al presentar golpes en el pecho y los brazos.

Tras el reporte, paramédicos del SAMU llegaron para brindar atención. Sin embargo, de acuerdo con los familiares, concentraron sus esfuerzos en la mujer y determinaron trasladarla a un hospital, mientras Francisco quedó sentado sobre la banqueta.

La explicación que habrían recibido sus familiares fue que regresarían posteriormente por él. Es decir, después de participar en el mismo accidente, al joven le tocó esperar turno en la banqueta, como si el servicio de emergencia incluyera también una sala de espera al aire libre.

Cansados de esperar y preocupados por el estado de salud de Francisco, sus padres decidieron resolver por su cuenta lo que consideraron una atención incompleta: consiguieron una camioneta particular y lo llevaron al Hospital Amparo Pape de Benavides. Guadalupe también fue trasladada al mismo nosocomio para recibir atención médica.

La actuación de los socorristas provocó el enojo de los familiares, quienes cuestionaron que Francisco no recibiera el mismo seguimiento y que quedara a la espera de un traslado que, según les indicaron, realizarían después. Porque en un accidente de tránsito no basta con atender a quien presenta las lesiones más evidentes y dejar al resto de los involucrados esperando en la banqueta. La valoración médica y la atención oportuna deben ser para todos, no según el turno que les toque en la ambulancia.