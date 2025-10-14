Escuela Primaria Leonor Huerta Guevara sin luz tras robo

- Un joven de 19 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de robar parte del cableado eléctrico en las instalaciones de la Escuela Primaria Leonor Huerta Guevara, ubicada en la colonia Del Río. El incidente ocurrió la tarde de este martes cuando el sospechoso, identificado como Francisco Javier Campos Rivas, fue sorprendido cortando varios metros de cableado eléctrico dentro del plantel, dejando a la escuela sin luz. Según informaron las autoridades, el ladrón fue capturado en flagrancia al interior de la escuela, localizada sobre la avenida Las Moras. Los oficiales municipales respondieron rápidamente al reporte y lograron asegurar a Francisco Javier, quien, tras ser arrestado, fue trasladado a la Comandancia Municipal con el material robado en su poder. El detenido, vecino de la colonia Del Río, fue consignado al Ministerio Público bajo el cargo de robo agravado y/o lo que resulte. El cableado eléctrico sustraído fue asegurado como evidencia y quedará en resguardo como parte de la investigación.