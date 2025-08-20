Autoridades alertan sobre robo de celulares a médicos en Clínica 7

.– Con engaños sobre la supuesta instalación de fibra óptica, un grupo de sujetos que se hizo pasar por empleados de Telmex logró despojar de sus teléfonos celulares a tres médicos del área de Pediatría de la Clínica 7 del Seguro Social, pasado el mediodía de ayer.

De acuerdo con las víctimas, los falsos trabajadores ingresaron al nosocomio haciéndose pasar por personal autorizado para realizar trabajos de conexión. Alegaron que necesitaban los aparatos telefónicos para supuestamente hacer pruebas en la red y, confiados, los doctores entregaron sus celulares de última generación, principalmente de la marca Apple.

Sin embargo, tras obtenerlos, los apócrifos empleados desaparecieron de inmediato sin dejar rastro. Fue hasta entonces que el personal médico se percató del fraude y dio aviso a las autoridades correspondientes.

Directivos de la clínica emitieron instrucciones al personal de no dejarse sorprender, señalando que el hospital únicamente tiene convenios con otra compañía para el servicio de internet y que, en el caso de Telmex, solo tres áreas específicas manejan módems de dicha empresa. Aclararon que cualquier trabajador externo debe identificarse plenamente con credencial del INE y gafete de la compañía, además de ser presentado por el jefe de área.

Autoridades tomaron conocimiento del robo, mientras que el personal de la clínica reforzaron las medidas de seguridad para evitar que este tipo de engaños vuelva a repetirse.