Policías de Frontera comparten un gesto humano en la colonia Aviación

FRONTERA, COAH.– En medio de los recorridos de vigilancia que realizaban elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal por calles de la colonia Aviación, una escena distinta rompió con la rutina policial y dejó ver el lado humano de los uniformados.

Fue durante la tarde de ayer, mientras los oficiales mantenían presencia preventiva en el sector para inhibir hechos delictivos, cuando una persona que padece 'discapacidades diferentes' se acercó a los patrulleros para hacerles una petición sencilla, pero significativa: tomarse una fotografía con ellos.

Lejos de ignorarlo, los agentes detuvieron momentáneamente el operativo y atendieron al ciudadano con respeto y amabilidad, accediendo de inmediato a cumplir su deseo. La acción ocurrió sobre calles del mencionado sector, donde vecinos observaron el gesto de cercanía de los oficiales.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre expresó entusiasmo y agradecimiento al poder convivir por algunos minutos con los policías municipales, quienes mantuvieron en todo momento una actitud cordial y accesible.

El hecho generó comentarios positivos entre habitantes de la colonia, quienes destacaron que este tipo de acciones fortalecen la confianza entre ciudadanía y corporaciones policiacas, especialmente en sectores donde la presencia preventiva busca mantener el orden y la seguridad.

Aunque acostumbrados a enfrentar situaciones de riesgo y reportes de emergencia, en esta ocasión los oficiales fueron protagonistas de un momento que dejó una huella emocional en una persona que solamente buscaba conservar un recuerdo especial con quienes diariamente patrullan las calles de Frontera.