Mujer sufre lesiones en accidente vehicular en Frontera

FRONTERA, Coah.- Una mujer lesionada y daños materiales fue el saldo de un accidente registrado la tarde de este martes en la colonia Guadalupe Borja, luego de que un conductor de 66 años presuntamente echara de reversa su camioneta sin percatarse de que otro vehículo circulaba por la calle.

El percance ocurrió alrededor de las 14:35 horas, en el cruce de las calles Libertad y Lázaro Cárdenas, donde Vicente Salazar, vecino de la zona centro de Frontera, intentaba salir del estacionamiento de una tienda a bordo de una Mazda CX-5 color guinda.

Al realizar la maniobra en reversa, el sexagenario presuntamente no se percató de la presencia de un Honda Civic color arena, conducido por Yosdi Leija, de 39 años, habitante de la colonia Borja, quien transitaba por la calle Lázaro Cárdenas.

La camioneta terminó impactándose contra el costado izquierdo del automóvil, provocando daños en ambas unidades y molestias físicas a la conductora debido al golpe.

Tras el reporte del accidente, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Frontera acudieron para brindar los primeros auxilios a Yosdi. Luego de valorarla, determinaron trasladarla a un hospital para que recibiera atención médica.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para establecer la mecánica del choque. De acuerdo con la valoración de los agentes, la responsabilidad del percance recayó en el conductor de la camioneta.

Finalmente, los involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales ocasionados por el accidente.