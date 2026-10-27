Pleito entre mujeres en Monclova termina con intervención policial

MONCLOVA, Coah.- Una noche de copas terminó en pleito y reclamos para cuatro mujeres que protagonizaron una riña en el bar "La Nacional", donde dos de las involucradas fueron sacadas del establecimiento y después se negaron inicialmente a pagar una cuenta superior a los 400 pesos.

El incidente ocurrió alrededor de la una de la madrugada en el negocio ubicado sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la colonia Los Pinos, donde la discusión entre las cuatro mujeres subió de tono hasta convertirse en una confrontación.

Ante el desorden, el personal de seguridad intervino y determinó retirar del lugar a dos de las participantes, identificadas como Patricia y Gema. La decisión no fue bien recibida por ambas, quienes reclamaron que solamente ellas fueran expulsadas, mientras las otras dos mujeres con las que habían discutido seguían dentro del establecimiento.

Pero la inconformidad no acabó ahí. Al solicitarles que pagaran el consumo realizado, cuyo monto superaba los 400 pesos, Patricia y Gema se resistieron y argumentaron que no tenían cómo cubrirlo.

La negativa llevó a los encargados del bar a pedir apoyo a la policía municipal, por lo que minutos después arribaron varias unidades para atender el reporte y dialogar con las mujeres.

Finalmente, ante la presencia de los oficiales y la posibilidad de enfrentar consecuencias por el incidente, ambas accedieron a liquidar la cuenta pendiente, con lo que evitaron ser detenidas.