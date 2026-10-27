Protección Civil y Bomberos realizan simulacro en financiera de Monclova

MONCLOVA, Coah.- Con un tiempo de respuesta de apenas tres minutos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil realizaron un simulacro de incendio en las instalaciones de la financiera SeVale, ubicadas sobre la calle Zaragoza, en la zona centro de la ciudad.

La práctica se desarrolló alrededor de las 13:00 horas de este martes, cuando se simuló una emergencia por fuego al interior del establecimiento, lo que activó el protocolo de atención y movilizó a los cuerpos de auxilio. El tiempo de respuesta de los rescatistas fue de tres minutos.

Durante el ejercicio, los bomberos realizaron la evacuación de nueve empleados de base y simularon el rescate de una persona que presuntamente había resultado lesionada durante el supuesto siniestro. Como parte de las maniobras, los vulcanos también practicaron el uso de un extintor para controlar de manera inmediata el incendio simulado, poniendo a prueba la capacidad de respuesta y los procedimientos de seguridad dentro del inmueble.

La movilización llamó la atención de ciudadanos que se encontraban cerca de la plaza principal y en las inmediaciones del establecimiento, aunque todo formaba parte de una actividad preventiva que concluyó sin incidentes. Pedro Alvarado, director de Protección Civil y Bomberos, encabezó las acciones como parte de las actividades orientadas a fortalecer la preparación ante posibles emergencias y verificar la respuesta tanto del personal de auxilio como de quienes laboran en establecimientos comerciales.