Monclova: Policía responde a gritos de pelea y posible disparo

MONCLOVA, Coah. - Los gritos de una acalorada discusión de pareja y el reporte de una posible detonación de arma de fuego provocaron la movilización de elementos de la Policía Preventiva durante la madrugada de este martes, en la colonia Las Flores.

La alerta se recibió alrededor de las 2:35 a.m., luego de que una vecina reportara al sistema de emergencias que, en una vivienda ubicada sobre la avenida El Potrero, en el cruce con la avenida Chapultepec, se escuchaba una fuerte pelea doméstica.

De acuerdo con el reporte, la mujer manifestó que aparentemente un hombre estaba agrediendo a su esposa y que, en medio del altercado, escuchó un ruido que le pareció una detonación de arma de fuego, por lo que pidió la intervención urgente de las autoridades.

Ante la posibilidad de que la situación representara un riesgo para los habitantes del domicilio, los uniformados se trasladaron al lugar para verificar lo sucedido.

Sin embargo, al revisar los alrededores de la vivienda, los policías no localizaron indicios que confirmaran que se hubiera realizado algún disparo. Además, el presunto agresor ya había abandonado el sitio antes de la llegada de las patrullas, por lo que los oficiales no lograron ubicarlo durante la intervención.

Aunque no se encontraron evidencias de una detonación, los elementos recabaron información sobre el incidente y brindaron orientación respecto a los procedimientos que pueden seguirse ante posibles situaciones de violencia familiar.

El reporte quedó registrado por las autoridades, que podrán dar seguimiento al caso en caso de que se presenten nuevas denuncias o información relacionada con los hechos.