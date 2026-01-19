Robo en Monclova: Ladrones saquean casa en Colonia Vicente Armendáriz

MONCLOVA, COAH.- 60 mil pesos en efectivo, computadoras, una costosa pantalla, joyería de oro y hasta perfumes fue el botín que se llevaron amantes de lo ajeno al saquear un domicilio de la colonia Vicente Armendáriz, al sur de Monclova, aprovechando la ausencia de los moradores para ingresar al forzar una puerta, lo que movilizó a corporaciones policiacas y agentes investigadores.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:10 horas en un domicilio ubicado en la privada Juanita Zertuche número 1522, entre la calle Sara Muzquiz y el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El afectado, Manuel Guadalupe Ortiz López, señaló a las autoridades que al llegar a su vivienda notó que no contaba con energía eléctrica, situación que le pareció extraña.

Al revisar el inmueble, el afectado descubrió que la puerta trasera, correspondiente al área de la cocina, se encontraba forzada. Una vez dentro, observó que al menos dos habitaciones estaban completamente revueltas, confirmando que había sido víctima de un robo.

El propietario indicó que los ladrones se llevaron una pantalla de 43 pulgadas, dos computadoras portátiles, tres perfumes, dos cadenas de oro —una con imagen religiosa y otra con una media luna—, una podadora eléctrica, además de aproximadamente 60 mil pesos en efectivo que tenía guardados.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área, mientras que detectives de la Agencia de Investigación Criminal arribaron posteriormente para iniciar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan dar con los responsables.

Las autoridades recomendaron al afectado acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia formal y dar seguimiento legal al caso, a fin de que se integre la carpeta de investigación por el delito de robo a casa habitación.