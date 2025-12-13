Joven de 19 años es rescatado tras intentar quitarse la vida en Frontera

FRONTERA, COAH. — La oportuna intervención de cuerpos de emergencia evitó una tragedia durante la madrugada de este sábado, luego que un joven de 19 años fue rescatado tras intentar quitarse la vida en repetidas ocasiones dentro de su domicilio, ubicado en la colonia 10 de Mayo.

De acuerdo con la información recabada, socorristas del GUBC atendieron un llamado de auxilio en el que se reportaba a un joven identificado como Óscar Daniel Luz Paz Puentes, quien se encontraba en un estado sumamente agresivo, presuntamente bajo los efectos del alcohol y alguna sustancia ilícita.

Fue su esposa quien solicitó el apoyo de las autoridades, al señalar que el joven llevaba varias horas consumiendo bebidas embriagantes y que, durante ese lapso, había intentado privarse de la vida en al menos tres ocasiones, generando una situación de alto riesgo dentro del domicilio.

Al arribar al lugar, paramédicos del GUBC y elementos de Seguridad Pública encontraron al joven fuera de control, por lo que fue necesario someterlo y colocarle esposas como medida preventiva, con el fin de proteger su integridad física y la de los rescatistas, logrando finalmente estabilizarlo.

Tras ser controlado, Óscar Daniel fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde quedó bajo observación médica para recibir atención especializada, tanto para disminuir los efectos de las sustancias consumidas como para recibir valoración psicológica.

La intervención de cuerpos de emergencia

El caso puso nuevamente en evidencia la importancia de atender de manera oportuna los problemas de adicciones y salud mental, así como la labor decisiva de los cuerpos de rescate y seguridad, cuya intervención fue clave para evitar un desenlace fatal.