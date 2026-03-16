Cuerpos de emergencia combaten incendio en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de ayer luego de que un fuerte incendio de pastizales y carrizales se desatara a la orilla del río Monclova, generando alarma entre habitantes de las colonias Los Noventas y 5 de Abril.

El siniestro fue reportado en el cruce de la avenida Constitución y avenida Montessori, donde enormes columnas de humo comenzaron a elevarse desde la ribera del río, alertando a vecinos del sector que rápidamente solicitaron la intervención de los cuerpos de rescate.

Elementos del Departamento de Bomberos de Monclova acudieron de inmediato al sitio y se desplegaron a lo largo del cauce para combatir las llamas que avanzaban con rapidez entre la maleza seca y los carrizales.

Las condiciones del terreno y la abundante vegetación complicaron las labores de los vulcanos, quienes trabajaron intensamente para evitar que el fuego se propagara hacia viviendas cercanas.

De manera paralela, elementos de Seguridad Pública Municipal implementaron un operativo de resguardo en la zona y procedieron a cerrar la circulación sobre la avenida Constitución para permitir que las unidades de emergencia realizaran las maniobras necesarias para controlar el incendio.

Durante varios minutos el fuego consumió gran parte de la vegetación en la orilla del río, generando una densa cortina de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.

Vecinos de ambos sectores permanecieron atentos al avance de las llamas mientras los cuerpos de emergencia realizaban las maniobras para sofocar el siniestro.

Tras intensas labores, los bomberos lograron controlar el incendio y evitar que el fuego alcanzara zonas habitadas, quedando el área bajo vigilancia para descartar una posible reactivación.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas, aunque el siniestro dejó daños considerables en la vegetación del lugar y provocó una fuerte movilización de autoridades en ese sector de la ciudad.