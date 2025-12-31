Hombre intenta robar botellas de licor en un centro comercial de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Con la intención de embriagarse en el último día del año sin gastar un solo peso, una "rata" terminó tras las rejas municipales luego de ser sorprendida robando botellas de licor en un centro comercial ubicado sobre el bulevar San José, la noche del martes.

El intento de festejo anticipado se vino abajo cuando personal de vigilancia del centro comercial localizado a la altura de la colonia Pedregal de San Ángel detectó una actitud sospechosa en un sujeto que pretendía abandonar el establecimiento como si nada, pese a llevar mercancía oculta entre sus pertenencias.

De acuerdo con el reporte, el individuo fue interceptado justo cuando se disponía a salir del negocio. Al someterlo a una revisión preventiva, los guardias descubrieron que ocultaba dos botellas de tequila y una de whisky, las cuales intentaba sacar sin pagar, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de la Policía Preventiva.

Al lugar arribaron elementos a bordo de la unidad 222, quienes se entrevistaron con el guardia de seguridad José Juan Carrillo, encargado de la vigilancia, quien confirmó el intento de robo y señaló que el sujeto ya había sido descubierto con las botellas entre su ropa.

El presunto ladrón fue identificado como Jesús Alexis Martínez de la Cruz, de 31 años de edad, quien fue asegurado por los oficiales. Aunque el personal de la tienda decidió no proceder legalmente debido a que la mercancía fue recuperada y entregada íntegra al establecimiento, el sujeto no se salvó de pasar la noche en las celdas municipales.

Así, el intento de cerrar el año entre copas terminó sin brindis, sin fiesta y con una amarga despedida tras los barrotes, recordándole que robar para celebrar no siempre sale gratis.