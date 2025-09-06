Accidente en la carretera 57 deja un lesionado en Las Capillas de Cloete

SABINAS, COAH. – Un aparatoso accidente se registró la tarde del sábado sobre la carretera federal 57 , a la altura del paraje conocido como Las Capillas de Cloete , dejando como saldo al menos una persona lesionada .

Según los primeros reportes , en el percance estuvieron involucrados un automóvil Nissan Versa y un sedán Chevrolet , los cuales colisionaron en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. El fuerte impacto provocó daños materiales considerables en ambas unidades y generó complicaciones en la circulación vehicular de la zona.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja , quienes brindaron atención prehospitalaria a un hombre que presentaba heridas de consideración . El lesionado fue trasladado de inmediato a un hospital de la región para recibir atención médica especializada .

Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos , así como personal de Protección Civil , se presentaron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el retiro de los vehículos , con el fin de restablecer el flujo vial.