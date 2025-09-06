Accidente en la carretera 57 deja un lesionado en Las Capillas de Cloete

SABINAS, COAH. – Un aparatoso accidente se registró la tarde del sábado sobre la carretera federal 57, a la altura del paraje conocido como Las Capillas de Cloete, dejando como saldo al menos una persona lesionada.
Según los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados un automóvil Nissan Versa y un sedán Chevrolet, los cuales colisionaron en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. El fuerte impacto provocó daños materiales considerables en ambas unidades y generó complicaciones en la circulación vehicular de la zona.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a un hombre que presentaba heridas de consideración. El lesionado fue trasladado de inmediato a un hospital de la región para recibir atención médica especializada.
Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, así como personal de Protección Civil, se presentaron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el retiro de los vehículos, con el fin de restablecer el flujo vial.
Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas para extremar precauciones al circular por este tramo carretero, especialmente durante la madrugada, cuando la baja visibilidad y las condiciones del camino pueden representar un riesgo adicional.