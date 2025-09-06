Intenta mujer lanzarse del puente Cal y Canto tras muerte de su hija

MONCLOVA, COAH. – La madrugada de ayer, una mujer de 65 años de edad , identificada como Blanca Villarreal , fue rescatada oportunamente cuando intentaba quitarse la vida arrojándose del puente Cal y Canto , en un hecho que movilizó a los cuerpos de emergencia de la ciudad.

El incidente ocurrió poco antes de la medianoche , cuando automovilistas que transitaban por la zona notaron la presencia de una mujer en el borde del puente, aparentemente en estado de crisis. De inmediato, los testigos alertaron al número de emergencias 911 para solicitar ayuda urgente.

Paramédicos de GRUM y elementos de la Policía Municipal llegaron rápidamente al lugar, donde encontraron a Blanca aferrada a los barandales de protección del puente. A pesar de la tensión del momento, y de que la mujer se resistía a alejarse, los rescatistas lograron, mediante diálogo constante y mucha paciencia , convencerla de desistir de su intención.

Ya a salvo, Blanca explicó entre lágrimas que su hija había fallecido esa misma mañana , situación que le provocó un profundo dolor emocional . Dijo haber tomado medicamentos para tranquilizarse, pero al no encontrar alivio, decidió salir de su casa en la colonia El Campanario y caminar hasta el puente con la intención de terminar con su vida.

Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizarla, identificando un cuadro severo de ansiedad y alteración nerviosa . Aunque se le ofreció ser trasladada a un hospital para recibir atención especializada, la mujer se negó rotundamente .

Ante esta negativa, y con el objetivo de resguardar su integridad, los oficiales municipales procedieron a su aseguramiento y traslado a la Comandancia Municipal , donde permaneció bajo custodia hasta que sus familiares acudieron a hacerse cargo de ella.