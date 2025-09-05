Choque entre Taxi y Motocicleta Deja Pareja Herida en Avenida Industrial

Un aparatoso accidente se registró en la avenida Industrial, donde un taxi que circulaba presuntamente a exceso de velocidad terminó impactando de lleno a una pareja que viajaba en una motocicleta, dejándolos lesionados tras salir disparados contra el pavimento.

De acuerdo con testigos, el conductor del taxi se desplazaba a gran velocidad sobre la avenida, aparentemente para alcanzar la luz verde del semáforo. En ese momento, una pareja joven que viajaba en una Italika giraba desde el bulevar Harold R. Pape con dirección a la avenida Industrial.

Fue cuando los tripulantes de la moto intentaron ingresar hacia la gasolinera ubicada a un costado de la vía, que el taxi se les fue encima. El impacto se dio sobre la parte frontal derecha del vehículo, a la altura de las luces, provocando que ambos tripulantes de la moto salieran proyectados varios metros.

El chofer del taxi, en un intento desesperado por esquivarlos, habría realizado un volantazo hacia un costado, pero no logró evitar el fuerte golpe. A pesar de la magnitud del accidente, las lesiones de la pareja no fueron de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Finalmente, tanto el conductor del taxi como el conductor de la moto fueron llevados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, luego que las autoridades deslindaron las responsabilidades, en un intento de que los involucrados llegaran a un arreglo.