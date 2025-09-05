Colisión entre patín motorizado y auto en Bulevar San José

Un aparatoso accidente se registró la tarde del viernes en el bulevar San José, donde un estudiante de la UANE que viajaba en un patín motorizado en contra terminó estampándose contra el parabrisas frontal de un automóvil conducido por un hombre de la tercera edad.

El percance ocurrió en el cruce del bulevar San José y calle San Nicolás, cuando Saúl Ramírez, de 70 años y vecino del Centro, manejaba un Dodge Neon azul e intentó girar hacia la calle San Nicolás, encendiendo sus direccionales de manera tardía.

En ese momento apareció Brayan "N", de 18 años, quien se desplazaba solo en un patín motorizado usado por la calle San José, en sentido contrario y rumbo a la UANE. El joven, que según testigos ya había tomado esa peligrosa ruta en otras ocasiones, no logró maniobrar y terminó impactándose de lleno contra el parabrisas del carro, estrellando el vidrio y quedando lesionado.

Brayan "N" sufrió un fuerte golpe en la pierna y raspones en el cuerpo, mientras que el automóvil presentó daños en la carrocería y en el cristal frontal. Paramédicos acudieron para revisar a los involucrados, determinando que ninguno requería traslado hospitalario.

Al lugar llegó Gisselle Ramírez, hija de Saúl, quien se mostró preocupada por el estado de su padre. El adulto mayor aseguró que no planea proceder legalmente y que buscará llegar a un acuerdo con el padre del menor para la reparación de los daños.

Agentes de Control de Accidentes aseguraron el vehículo motorizado y tomaron conocimiento del percance, el cual quedó registrado como choque con daños y lesiones menores.