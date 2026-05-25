Pasajera herida tras choque de taxi en Monclova

MONCLOVA COAH.- La tranquilidad de la colonia Mezquital del Valle se vio interrumpida la tarde de ayer tras registrarse un fuerte accidente vial que dejó como saldo a una pasajera lesionada y daños materiales de consideración.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Juan Gil y Sidermex, donde un vehículo Nissan Versa presuntamente omitió el señalamiento de alto, provocando el brutal impacto contra un taxi Nissan Tsuru color blanco que circulaba con vía libre sobre la avenida Juan Gil.

En la unidad de alquiler viajaba María de Jesús, de 40 años de edad, quien terminó lesionada tras el fuerte encontronazo. El golpe sacudió violentamente el taxi y movilizó a vecinos del sector, quienes rápidamente solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a la mujer lesionada en el lugar del percance, evaluando las heridas que sufrió durante el choque.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Ambas unidades quedaron atravesadas en el cruce, mientras las autoridades realizaban las maniobras para restablecer la circulación en el sector.

El accidente generó expectación entre habitantes de la colonia, quienes señalaron que en dicho cruce constantemente se registran percances por conductores que no respetan los señalamientos viales.