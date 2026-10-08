MONCLOVA, COAH.- Martín "N" señalado como presunto responsable del crimen de Abel en San Buenaventura, es miembro del Comité Orgullo Monclova, vinculado con la comunidad LGBTQ+. Fue candidato a Rey Queer.

Además, Martín "N" es identificado como emprendedor y propietario de un negocio relacionado con videojuegos en San Buenaventura.

Relación entre Martín 'N' y Abel

En torno a la relación que habría existido entre Martín "N" y Abel, trascendió que ambos se habrían contactado mediante redes sociales y, posteriormente, acordaron encontrarse el pasado lunes para conocerse, mismo día en que Abel fue reportado como desaparecido.

Este encuentro forma parte de los datos que deberán ser establecidos y corroborados por las autoridades dentro de la investigación del crimen.

Investigación y situación jurídica de Martín 'N'

Martín "N" es señalado como presunto responsable, por lo que corresponderá a la Fiscalía General del Estado determinar su probable participación en los hechos y definir su situación jurídica conforme avance la investigación.

Hasta el momento, las circunstancias exactas del crimen y los detalles del encuentro entre ambos permanecen bajo investigación.