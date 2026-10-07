Policía Municipal controla altercado entre estudiantes en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una riña entre alumnos de tercer grado de la Secundaria Federal Número 2 "Emiliano Zapata" provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal, luego de que varios estudiantes se enfrentaran en calles del fraccionamiento Madero, al sur de la ciudad.

El incidente ocurrió la tarde de ayer, al término de las clases del turno vespertino, cuando los estudiantes abandonaron el plantel y comenzaron a concentrarse en diferentes esquinas cercanas a la secundaria.

De acuerdo con la información disponible, la concentración de jóvenes derivó en una confrontación entre varios alumnos, situación que fue reportada a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sector para intervenir y controlar el altercado. Los oficiales intentaron asegurar a un par de estudiantes que presuntamente participaban en la riña.

Sin embargo, al percatarse de la presencia de los uniformados, los jóvenes se dispersaron y huyeron por distintas calles del fraccionamiento, por lo que no fue posible concretar alguna detención.

Los policías permanecieron en el lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y documentar el incidente.

Durante la riña no se estableció, hasta el momento, que hubiera personas lesionadas. Tampoco se reportaron estudiantes detenidos por estos hechos.

La presencia de personal del plantel educativo fue señalada como ausente durante la intervención policial.

El enfrentamiento ocurrió nuevamente en el entorno de la secundaria al finalizar la jornada escolar, cuando los estudiantes se concentran y posteriormente se dispersan por las calles aledañas al plantel.

Hasta el momento, la información disponible únicamente confirma la intervención de la Policía Municipal y la huida de los participantes antes de que pudieran ser asegurados.