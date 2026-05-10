Voraz incendio consume domicilio

Elementos de Bomberos de Monclova sofocaron un fuerte incendio registrado en una vivienda donde las llamas provocaron severos daños materiales y movilizaron a corporaciones de auxilio y seguridad.

JAIME GUERRERO

MONCLOVA COAH.- La intensa movilización de cuerpos de rescate se registró la tarde de este sábado en la colonia Guadalupe AHMSA, luego de que vecinos reportaran un voraz incendio en una vivienda ubicada sobre el cruce de las calles Chihuahua y Guatemala.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova acudieron de inmediato al lugar tras recibir el reporte de emergencia, encontrando el domicilio envuelto en llamas y una densa columna de humo que era visible desde varias cuadras a la redonda.

Acciones de la autoridad

Los apagafuegos comenzaron rápidamente las maniobras de combate para evitar que el fuego se propagara hacia viviendas contiguas, logrando controlar el siniestro después de varios minutos de intenso trabajo.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el incendio únicamente dejó cuantiosos daños materiales en el inmueble afectado, descartándose personas lesionadas o intoxicadas durante la emergencia.

Detalles confirmados

Mientras bomberos realizaban las labores de enfriamiento y remoción de escombros, elementos de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área y tomaron conocimiento de los hechos para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar las maniobras de rescate.

Las causas que originaron el incendio no fueron reveladas de manera oficial, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes determinen el origen del siniestro tras las investigaciones pertinentes.

Impacto en la comunidad

El incidente generó alarma entre habitantes del sector, quienes observaron con preocupación cómo las llamas consumían gran parte de la vivienda antes de ser sofocadas por los cuerpos de emergencia.